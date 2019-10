Onderzoek gestart na plofkraak geldautomaat

Enkele getuigen meldden zich direct bij de politie. Maar de politie wil graag in contact komen met mensen die de afgelopen tijd iets vreemds of verdachts hebben gezien bij de pinautomaat. Ook wil het team weten of er mensen zijn in de omgeving van de automaat die de verdachten hebben zien vluchten en daar misschien ook camerabeelden van hebben. Iedere tip is welkom al dan niet anoniem.

Heeft u tips of informatie, meld dit dan:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

