Telefoon gestolen na verkoopafspraak, een verdachte is aangehouden

De benadeelde had rond 22.30 uur op de Breitnerlaan in Roosendaal een verkoopafspraak. De Bredanaar liet de telefoon aan de twee jongens zien en vervolgens rennen ze met de telefoon weg. De benadeelde gaat er nog achteraan maar hij verliest ze uit het oog. Hij alarmeert de politie en agenten komen ter plaatse. Onderweg naar het politiebureau ziet het slachtoffer de jongens lopen. Agenten gaan er achteraan en kunnen een van hen op de Burgemeester Freijterslaan aanhouden. Er is in de omgeving nog tevergeefs gezocht naar de tweede verdachte. Bij deze zoektocht is ook door een politiehond meegezocht. De verdachte, een 16-jarige jongen uit Roosendaal, zit vast voor verhoor. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.