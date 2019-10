Cocaïnewasserij aangetroffen in loods

Nadat een vermoeden was gerezen dat op het betreffende terrein mogelijk drugs gerelateerde activiteiten plaatsvonden, namen we er dinsdag een kijkje. De bevindingen van dat moment waren voldoende aanleiding om verder te gaan kijken. Toen we eenmaal binnen waren, zagen we dat het naar alle waarschijnlijkheid een locatie betrof waar cocaïne uit andere materialen onttrokken werden, waar ze ten behoeve van de smokkel in verwerkt waren. De daarvoor benodigde apparatuur en chemicaliën stonden klaar in de loods. Cocaïne wordt namelijk meestal in gangbare stoffen of materialen verwerkt, zodat ze bij transporten over de grens moeilijk traceerbaar zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld shampoo of kleding/textiel.



Ontmanteling

Omdat dit proces van onttrekken gebeurt met chemicaliën en daardoor behoorlijk gevaarlijk kan zijn, werd de zaak overgedragen aan de Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO), de specialisten bij de politie op dat gebied. Die is ook direct begonnen met het onderzoek en het ontmantelen van de wasserij. Door het invallen van de duisternis werd het pand afgesloten en gedurende de nacht bewaakt. Donderdagochtend is de ontmanteling hervat en in de loop van de dag werden alle spullen afgevoerd.



Onverwerkte cocaïne

Er werd onder andere enkele tientallen kilo’s onverwerkte cocaïne aangetroffen, met een straatwaarde van naar schatting tenminste een miljoen euro. Deze drugs heeft inmiddels zijn weg naar de verbrandingsoven gevonden en is vernietigd. Verder vonden we zo’n 5000 liter/kilo aan proces bestemde chemicaliën, die zeer brandgevaarlijk en bijtend zijn. Maar ook een groot aantal grote vaten en een zogenaamde blokkenpers.