Kapitein rivercruiseschip aangehouden voor valsheid in geschrifte

Het betrokken lid van het hotelpersoneel dat was opgevoerd als matroos was zelf niet op de hoogte van de malversaties van de kapitein en verklaarde tegenover de politie dat hij geen affiniteit met het nautisch werk aan boord van een schip had. Hij zei letterlijk dat hij daarvoor niet in de wieg was gelegd. Doordat er geen matroos aan boord was voer het schip het afgelopen vaarseizoen in feite onderbemand en in strijd met de bemanningseisen die zijn voorgeschreven voor een veilig vaart. De kapitein is na verhoor op het politiebureau te Arnhem weer op vrije voeten gesteld. Proces-verbaal wordt opgersteld.