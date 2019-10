Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

‘De focus wordt meer gericht op het afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en hun facilitators, het verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen en opwerpen van barrières voor misbruik van de legale economie en infrastructuur’, somt Van Essen op. Criminele geldstromen moeten worden blootgelegd, crimineel vermogen afgepakt.

Van Essen: ‘Voorwaarde is dat het nieuwe interventieteam onderdeel is van een brede aanpak, waarin al die spelers die in het verleden niet of onvoldoende aangesloten waren – dus ook de jeugdzorg, vastgoedsector, transportbranche en het ministerie van Financiën – gaan meedoen en de aanpak dezelfde urgentie geven. En dat voor lange duur, met bijbehorende financiering. Het kabinet lijkt aan deze oproep van de politie gehoor te geven.’