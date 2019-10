Onderzoek naar in brand gestoken vaten

Vermoedelijk betreft het gedumpte vaten met drugsafval. De brandweer heeft metingen gedaan in verband met mogelijk gevaarlijke stoffen. Momenteel vinden opruimwerkzaamheden plaats, waarna het gebied zal worden vrijgegeven. Forensische opsporing en de Districtsrecherche gingen erheen voor onderzoek. Getuigen van de dumping van de vaten of mensen die vrijdagmorgen vroeg in de omgeving van de Schelmseweg iets opvallends hebben gezien of gehoord, worden verzocht om contact op te nemen met de Districtsrecherche in Arnhem, telefoon 0900-8844.

