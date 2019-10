Arrestantentaken onder de loep

Arrestantenzorg is een belangrijke taak. We houden veel verdachten aan en veel van hen sluiten we in. Daarmee hebben we een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze verdachten en dat vraagt om zorg, aandacht en tijd. Onze collega’s doen dit professioneel en met passie. Op dit moment hebben we een aantal complexen waarin we deze taak uitvoeren: Borne, Zwolle, Deventer, Apeldoorn, Doetinchem, Arnhem, Nijmegen, Ede en Tiel.

Om dit werk goed te kunnen doen, heb je niet alleen passie en professionals nodig, maar ook een bepaalde capaciteit en we hebben onvoldoende mensen beschikbaar. We hebben al behoorlijk geimproviseerd maar daarmee gaan we het uiteindelijk niet redden.

Dit vraagt om oplossingen en daar zijn we op dit moment volop mee bezig. Kunnen we meer mensen inzetten of kunnen we op een verantwoorde manier naar minder complexen? En als we complexen zouden sluiten, hoe kunnen we dat dan zo organiseren dat de politie bij u in de buurt zo min mogelijk hinder ondervindt en dat de veiligheid van u is gegarandeerd.

We hebben niet de luxe om niets te doen en daarom zijn we bezig met een onderzoek naar wat het beste gaat uitpakken. We begrijpen de zorgen en om die reden investeren wij veel in gesprekken met burgemeesters, maar ook met partners (zoals openbaar ministerie en advocatuur). We willen hen graag meenemen in onze overwegingen en we willen graag horen hoe zij hier hier naar kijken.

Zodra er meer bekend is, gaan we u direct informeren.