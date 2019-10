Politie blikt terug op opsporingsonderzoek naar berovingen omgeving Twistvlietbrug

De berovingen werden door verschillende daders gepleegd. In de opgeloste vijf zaken werden 11 verdachten aangehouden. Hiervan zijn er negen minderjarig. Over de leeftijden van die minderjarige jongeren blijft de politie terughoudend. Alle 11 verdachten zijn in vrijheid gesteld en zullen zich later moeten verantwoorden bij de rechter. De berovingen hebben een flinke impact gehad op slachtoffers. Het zijn ernstige feiten waarbij veel dreiging en geweld is gebruikt. Duidelijk is wel dat de politie en justitie deze zaken serieus onderzoeken, dat de pakkans hoog is en daders ook daadwerkelijk worden vervolgd.