Aanrijding tussen politiewagen en auto

De politiewagen reed om tien uur op de Utrechtseweg (N237) in Amersfoort. De politieagent in de wagen was onderweg naar een melding. Toen de inzet van deze agent bij de melding niet meer nodig was, keerde hij zijn voertuig. Op hetzelfde moment kwam er een auto aanrijden op dezelfde weg vanuit de andere richting. Hierbij ontstond de aanrijding.



De bestuurder van deze auto, raakte gewond. De 44-jarige man uit Zeist werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Hij moest zich onder doktersbehandeling laten stellen, maar vervoer per ambulance was daarvoor niet nodig. De 43-jarige politieagent raakte niet gewond. De beide voertuigen die bij het ongeluk betrokken raakten, zijn beschadigd.



Het opsporingsteam verkeer van de politie doet onderzoek naar de aanrijding.