Getuigen gezocht van beroving Smakkelaarsveld Utrecht

Die avond werd een man door een groep van zes jongens beroofd van zijn persoonlijke goederen. Naar aanleiding van de melding van het slachtoffer kon één verdachte door het gebruik van pepperspray worden aangehouden. De identiteit van de vijf andere jongens is nog onbekend.

Signalement

De groep bestond uit een vijftal blanke jongens en één van hen droeg een witte jas . De rest was in donkere kleding gehuld. Alle jongens hadden gedurende het incident hun capuchon op.

Getuigen gezocht

De Politie wil graag in contact komen met getuigen van dit incident. Heeft u het incident zien gebeuren of heeft u meer informatie over de identiteit van de daders? Wij komen graag met u in contact.

- via 0900-8844 of via het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- anoniem via 0800-7000