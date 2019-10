Hennepkwekerij ontmanteld in Almere

De politie trad rond 09.30 uur de woning binnen na tips. In de woning werden op zolder in totaal 484 hennepstekken aangetroffen, die klaarstonden om geplant te worden. Verder bleek er diefstal van stroom.

De bewoner van het huis toonde zeer veel verzet tijdens zijn aanhouding. Hij is inmiddels heengezonden. Zijn huisgenoot moet zich binnenkort melden op het bureau. De hennep is in beslag genomen en wordt vernietigd.

Vermoedt u een hennepkwekerij?

Voor hennepkwekerijen worden vaak woonhuizen of bedrijfspanden gebruikt. Dat is levensgevaarlijk. Regelmatig ontstaat kortsluiting of brand. Denkt u dat ergens een hennepkwekerij zit, geef het door! Bel dan de politie, 0900-8844 (lokaal tarief) of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis).