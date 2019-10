Poging tot beroving met pistool en mes

Een vriendengroepje stond donderdagavond 17 oktober omstreeks 20.40 uur onder de brug van de Marnixlaan in Utrecht. De tieners stonden aan de zijde van de Kloosterlaan. De jongeren hadden ook scooters bij zich. Terwijl zij daar gezellig stonden, kwamen er drie jongens aanlopen. Nadat de jongens eerst wat woorden hadden gewisseld met het groepje, bedreigden zij het vriendengroepje met een pistool en een mes.



De tieners reageerden daar geschrokken op. Zij waren bang te worden neergeschoten of neergestoken en sommigen van de jongeren begonnen te schreeuwen en gillen. Hierop kozen de drie daders het hazenpad en renden weg in de richting van de Kloosterlaan. Hierna is de politie gebeld en zijn agenten naar het huisadres van een van de slachtoffers gekomen om daar het verhaal aan te horen.



De drie daders zijn te herkennen aan de volgende signalementen:



Dader 1

is een slanke jongen van 1.70m lang

hij is tussen de 18-20 jaar oud

hij droeg een zwarte jas met capuchon

verder droeg hij een grote schoudertas van het merk Philip Plein

Dader 2

is een gezette jongen van 1.65-1.70m lang

hij droeg een zwarte Parajumper vierseizoenenjas met capuchon

ook hij droeg een grote schoudertas

Dader 3

is een gezette jongen en was de kleinste van de drie daders, met een lengte van rond de 1.65 cm lang

hij droeg een zwarte Parajumper winterjas met capuchon

ook hij droeg een zwarte schoudertas

Getuigen gezocht

De recherche in Utrecht wil weten welke drie jongens verantwoordelijk zijn voor deze gewelddadige belaging van de tieners. Wie is er getuige van deze poging tot beroving? Wie heeft de drie daders zien lopen? Bel met de politie via 0900-8844 of meld je anoniem via 0800-7000.