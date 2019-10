Redder in nood in Amersfoort blijkt fietsendief

Het is al laat, rond half één in de nacht van 4 op 5 oktober, als over de Hendrik van Viandenstraat een vrouw zich op haar fiets door de plenzende regen worstelt. Het is donker en nat maar gelukkig brandt de straatverlichting en ook het licht van haar fiets. Dan gebeurt er iets onverwachts. Waardoor weet ze niet maar plotseling ligt ze languit met haar fiets op de grond.

Er staat al snel iemand bij haar die haar overeind helpt. Ze ziet ook een tweede persoon haar fiets overeind zetten en in eerste instantie denkt ze dat ook deze man haar probeert te helpen. Maar als ze de tweede man op haar fiets ziet stappen en weg ziet rijden beseft ze dat haar fiets wordt gestolen.

De eerste man blijft ondertussen bij haar en vraagt hoe het met haar gaat. De vrouw gaat uiteindelijk lopend naar huis.

De politie heeft de zaak inmiddels in onderzoek en wil weten wie de twee mannen zijn. Het is overigens onduidelijk of de mannen elkaar kennen. De man die de fiets heeft meegenomen is ongeveer 1.80 meter lang, donker naar achter gekamd haar tot in zijn nek, is blank en heeft een normaal postuur. De andere man is met 1.60 meter wat korter, hij heeft blond haar en heeft een mager postuur. Getuigen worden gevraagd zich bij de politie te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.