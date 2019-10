Cold casezaak: Kanadid Ahmed GAS

Achtergrondinformatie

Kanadid, ook wel ‘Gas’ genoemd, kwam op 2 april 1988 naar Nederland. Hij wilde hier een beter leven kunnen opbouwen en was in bezit van een verblijfsvergunning.

Uit politieonderzoek is gebleken dat Kanadid een zwervend bestaan leidde, al stond hij formeel ingeschreven in een woning aan de Sumatrastraat in Amsterdam. Kanadid Gas haalde zijn primaire levensbehoeften vaak bij kerkgenootschappen en daklozenorganisaties.

Door mensen die Kanadid kenden, werd hij omschreven als een rustige, stille en heel zachtaardige man. Kanadid was homoseksueel en bleek regelmatig contact te hebben gehad met mannen in diverse parken in Amsterdam.

Tot op de dag van vandaag is het onbekend waarom iemand Kanadid op een gewelddadige manier om het leven zou brengen.

Heeft u informatie?

De politie doet er alles aan om oude zaken alsnog op te lossen en daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken! Weet u wie Kanadid Gas om het leven heeft gebracht of heeft u anderszins informatie die voor het politie-onderzoek van belang zou kunnen zijn, dan verzoeken wij u om deze informatie met de politie te delen (dat kan ook anoniem).

Ook al is het inmiddels 21 jaar geleden dat Kanadid Ahmed Gas dood werd aangetroffen, toch kan ook uw informatie van cruciaal belang zijn voor de oplossing van dit misdrijf.

Deel uw informatie alstublieft met het coldcaseteam in Noord-Holland via telefoonnummer: 0900-8844 of via de mail: coldcase.noord-holland@politie.nl Wilt u liever anoniem blijven? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

Beloning van € 15.000,--

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van € 15.000,-- uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van dit misdrijf.

