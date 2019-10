Drie verdachten aangehouden voor straatroof

Het slachtoffer van de straatroof loopt rond 21.50 uur in de richting van het Metrostation Ganzenhoef als hij ter hoogte van de flat Gouden Leeuw vier jongens ziet staan. Als hij voorbij de jongens loopt wordt het slachtoffer van achteren belaagd. De man wordt meerdere keren geslagen en de verdachten nemen persoonlijke spullen mee van het slachtoffer. De verdachten gaan er daarna rennend vandoor in de richting van het Strandvlietpad.

Het slachtoffer schakelt kort na de belaging hulp in van een man op een fiets en samen met deze man geven ze de positie van de verdachten door aan de politie. Met behulp van de man op de fiets kunnen er drie verdachten worden aangehouden. Het gaat om drie Amsterdammers in de leeftijden van 15 en 16 jaar.

De recherche is nog op zoek naar de vierde verdachte. Heeft u iets gezien of gehoord, of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor dit onderzoek? Neem contact op met 0900-8844 of via onderstaande tipformulier. Anoniem melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.