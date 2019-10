Getuigen plofkraak Haarlemmermeerstraat gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord van de plofkraak, maar dit nog niet met de politie gedeeld? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in. Ook als u getuige bent geweest van dit incident, maar nog niet met de politie heeft gesproken, komt de recherche graag met u in contact.