Twee verdachten aangehouden na achtervolging gestolen auto

Over de gestolen auto komt bij de meldkamer van de politie een melding binnen dat deze in het midden van het land op de snelweg schade had veroorzaakt, door een aantal paaltjes te raken. Als de auto via de A2 Amsterdam binnenrijdt, signaleert de bemanning van een takelwagen van de politie de auto op de Foeliestraat. De bestuurder van de gestolen gaat er vandoor en rijdt over voetpaden en zelfs door een speeltuintje. Hij rijdt daarbij rakelings langs een vrouw met een kinderwagen.