Vrouw ondanks reanimatiepoging overleden

Rond 7.30 uur kwam op de meldkamer van de politie een melding binnen van een onwel geworden vrouw in haar woning in Bos en Lommer. De vrouw is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, waar zij in de loop van de ochtend overleed. Haar familie is in kennis gesteld. De recherche heeft in de woning van de vrouw een onderzoek ingesteld. Een 25-jarige man heeft inmiddels als getuige een verklaring afgelegd. Rechercheurs spreken in het kader van feitenonderzoek momenteel met meer getuigen.