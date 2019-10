Politie zoekt getuigen van overval telecomwinkel Schiedam

De overvaller kwam rond negen uur de winkel binnenlopen, waar op dat moment nog twee mensen aan het werk waren. Onder bedreiging van een vuurwapen dwong hij ze om telefoons af te geven. Een van de medewerkers kreeg meerdere klappen op zijn hoofd van de overvaller.

Na de overval is onder meer via burgernet een getuigenoproep gedaan. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek. De politie komt graag in contact met mensen die gisteravond rond negen uur in het winkelcentrum Passage of in de buurt daarvan iets verdachts hebben gezien.

Informatie doorgeven kan door te bellen met 0900-8844, of bij Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 7000. Door onderstaand tipformulier in te vullen kunt u de informatie ook delen.