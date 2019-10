Verscherpt toezicht op jongeren Charlois en IJsselmonde

In Charlois en IJsselmonde zijn twee jeugdgroepen actief met daarin een aantal vaste kernleden. De kring hierom heen wisselt. Het zijn allemaal jongens in de leeftijd van 13 tot en met 19 jaar. De groepen zijn goed in beeld bij gemeente en politie.De gemeente Rotterdam, de politie en andere partners in de wijken hebben een integrale aanpak afgesproken, waarbij direct en de komende periode verschillende stappen worden gezet. Er is extra aandacht voor de betrokken jongeren in deze integrale aanpak en waar nodig inzet van maatwerk. Ook de ouders worden actief betrokken en worden gewezen op hun verantwoordelijkheid als ouder. Er is goed contact met de betrokken scholen, de komende tijd komt er ook een meer nadrukkelijke rol voor hen in de integrale groepsaanpak.



Preventief fouilleren aan de Slinge

Wim Hoek, districtschef van de politie in Rotterdam-Zuid: “Dat er jongeren van 14 jaar of ouder met een mes over straat lopen moeten we als samenleving niet willen. Met elkaar moeten we deze ontwikkeling direct in de kiem smoren voor er situaties ontstaan die niemand wil. Dit moet gezamenlijk, niet alleen vanuit de politie maar in samenwerking met andere partijen zoals jongerenwerk, om zo te weten wat zich op straat afspeelt.”



In gesprek met jongeren bij Metrostation Zuidplein