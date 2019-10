Drie verdachten van poging straatroof opgepakt

Meerdere politie-eenheden startten een zoekactie naar aanleiding van deze melding in de omgeving. Verschillende behulpzame passanten hadden het drietal zien rennen en stuurden de politie de juiste kant op. Uiteindelijk lukte het de agenten om één verdachte aan te houden in de Dubbeldamstraat. De 17-jarige Tilburger werd naar het bureau gebracht. De recherche stelde een onderzoek in naar de andere twee verdachten. Het onderzoeksteam kon achter de identiteit van de andere twee verdachten komen. Vrijdagochtend zijn een 15-jarige en een 16-jarige Tilburger aangehouden in hun woning.