Getuigen gezocht van poging woningoverval

Vijf verdachten

Rond 22.00 uur drongen vijf jongens een huis aan de Belboomweg in Stein binnen. Daar was een 17-jarige jongen op dat moment alleen in de woning. Het vijftal doorzocht het huis en werd uiteindelijk door het slachtoffer de woning uitgewerkt. Er is geen buit gemaakt. Het vijftal vluchtte weg op een zwarte, gele en rode scooter in de richting van het winkelcentrum.



Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die rond 22.00 uur donderdagavond in de omgeving van de Belboomweg in Stein waren. Daarnaast worden mogelijke getuigen die de scooters zagen rijden verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).