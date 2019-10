Onderzoek naar diefstal dure merkhorloges

Op zondag 6 oktober rond 05.45 uur kreeg de politie melding van een inbraak bij de horlogewinkel aan de stadsweide. De toegangsdeur van de winkel werd ingeslagen, waarna er door de verdachte enkele tientallen (merk)horloges zijn weggenomen.

Onderzoek

Er is in en rondom het bedrijfspand technisch onderzoek verricht. De verdachte droeg een groene jas en een grijze broek en ging er op een fiets vandoor.

Iets gezien? Deel het!

Heeft u iets gezien dat van belang kan zijn voor het politieonderzoek? Deel dit dan via 0900 – 88 44 of indien gewenst geheel anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Als u (bewakings)beelden heeft kunt u deze delen via www.politie.nl/upload