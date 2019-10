Signalement verdachten woningoverval

Het slachtoffer was ten tijde van de overval alleen in de woning. Hij is tijdens een worsteling in de woning mishandeld door een van de verdachten. Daarbij raakte hij lichtgewond.



Signalement

Een van de verdachten was een man, ongeveer 1.85 meter lang, flink postuur en een blanke huidskleur. Hij droeg een zwarte trainingsbroek en een zwart fleece vest met capuchon. Hij had lichtbruin haar en had een kortgeknipt kapsel. De andere verdachte was ook een man van groot postuur die waarschijnlijk een donker trainingspak droeg. Beide verdachten droegen zwarte leren handschoenen. Ze vluchtten weg in de richting van Achter de Oude Minderbroeders.



Iets gezien?

Heeft u een of twee aan het signalement gelijkende verdachte(n) gezien? Of was u misschien wel kort voor tijdens of na het incident op de Ridderstraat in Maastricht? Meld u dan via 0900–8844 of indien gewenst via Meld Misdaad Anoniem onder telefoonnummer 0800-7000. Elke informatie, hoe summier ook, kan van doorslaggevend belang in het onderzoek zijn.