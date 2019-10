Auto met kannen vloeistof ramt politiebureau

Kerkrade - Vrijdagochtend is een auto het politiebureau aan de Kerkradersteenweg binnengereden. De auto was gevuld met kannen met vloeistof. Niemand raakte gewond en er kon al snel een 30-jarige verdachte uit Brunssum worden aangehouden. De man heeft zichzelf rond 6.00 uur gemeld. Het bureau is beschadigd en is afgezet voor verder onderzoek.