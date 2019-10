Bestuurder rijdt door na dodelijk ongeval

Amsterdam - De bestuurder van een zwarte BMW uit de 1 serie is vrijdag 18 oktober 2019 doorgereden, nadat hij een voetganger op de Schalk Burgerstraat had aangereden. Door de klap van de aanrijding kwam het slachtoffer onder een andere auto terecht en bleef een kentekenplaat van de doorrijder achter. De politie stelt een onderzoek en vraagt getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken of andere informatie hebben zich te melden. De aanrijding vond rond 14.25 uur plaats. Voor de hulpverlening is een traumaheli ingezet, echter de hulp mocht niet baten. Het 56-jarige slachtoffer is aan zijn verwoningen overleden. De politie heeft de familie in kennis gesteld van die trieste bericht. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht is op zoek naar de bestuurder van de BMW. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) heeft ter plaatse een sporenonderzoek ingesteld. Was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken of heeft u andere informatie met betrekking tot deze aanrijding neem dan contact op met ‪0900-8844‬ of Meld Misdaad Anoniem op ‪0800-7000‬. Men kan de informatie of beeldmateriaal, bijvoorbeeld opgenomen met een dashcam, ook delen via het tipformulier. Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen neemt deze informatie mee in haar onderzoek.