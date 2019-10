Recherche doet onderzoek naar mogelijk schietincident nachtclub Stadshart

In de nacht van 18 op 19 oktober ontving de politie een aantal meldingen dat er knallen werden gehoord in de omgeving. Ook op zaterdagochtend 19 oktober werden harde knallen gehoord.

Omdat er meerdere harde knallen zijn gehoord, is een uitgebreid onderzoek gestart. In de loop van zaterdagochtend 19 oktober werd een plaats delict ingericht, waar rechercheurs, explosievenhond en forensisch specialisten onderzoeken of er sprake is geweest van een schietincident.

Teamchef Erik Meeuwisse is met burgemeester Aptroot ter plaatse, zodat hij nauw op de hoogte kan worden gehouden van de ontwikkelingen van het onderzoek. Erik: “De impact van dit soort incidenten blijft onverminderd groot en heeft de hoogste prioriteit. Hier zetten we gezamelijk, met alle partners weer gelijk onze tanden in. Dit moet stoppen."