Wie schoot er op sauna Schieweg?

Agenten deden vannacht meteen onderzoek en bekeken of er mensen binnen waren bij het badhuis. Er was niemand in het pand aanwezig. Ook zijn er camerabeelden veilig gesteld. Vannacht al is er met getuigen gesproken. Twee van hen verklaarden een man in het zwart gekleed te hebben gezien na het schietincident. Ook is er gezien dat een man in het zwart als bijrijder instapte in een zwarte VW Caddy. Die reed vervolgens de Nolensstraat in en de Stadhoudersweg op. Mogelijk heeft deze man met het schietincident te maken. Heeft u ook informatie of misschien camerabeelden? Meld het dan alstublieft via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.