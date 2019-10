Gewonde man aangetroffen

De politie startte een onderzoek in de straat. Er werden verschillende plekken met bloed gevonden waar het slachtoffer geweest was. Getuigen meldde dat er een grijze auto was weggereden maar het is nog niet duidelijk wat de rol is geweest van de inzittenden van deze auto. Er is nog niet uitgebreid met het slachtoffer gesproken, de politie heeft dus veel vragen. Daarom roepen we de hulp in van mensen die iets gezien hebben of die informatie hebben over dit incident. Contact met de politie kan via de normale wegen maar we willen ook nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om dit anoniem te doen via ons Team Criminele Inlichtingen. Dat werkt zo:

U belt dan naar 0900-8844

U geeft NIET uw naam op

uw naam op Maar u vraagt direct naar het Team Criminele inlichtingen

U wordt dan doorverbonden



​​​​​​​​​​​​​​Verder kunt u ons bereiken

via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M