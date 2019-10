Insluiper besluit eerst te gaan slapen

Op zaterdag 19 oktober 2019 om 9.35 uur kregen agenten van het team Tilburg-centrum de melding om naar de Hoefstraat te gaan. In een voormalige kerk zat een bedrijf en de eigenaren van dat bedrijf, een atelier, hadden een insluiper ontdekt. Die lag nog te slapen. De agenten werden aangesproken door de melders. In het atelier lagen wat spullen die niet van hun waren, ook was er een greep gedaan uit de koelkast. Kasten waren geopend en er leken enkele spullen klaar te staan om mee te nemen. Op een bovenverdieping troffen de agenten de verdachte aan, een 23-jarige man zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij zal de verleiding van het bed niet hebben kunnen weerstaan en was in slaap gevallen op het bed. Hij is aangehouden. Er wordt nog onderzocht hoe hij binnen in gekomen.