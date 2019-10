Jongens aangehouden voor openlijk geweld

Op social media werden beelden van deze mishandeling verspreid onder met name scholieren in Terneuzen. Deze beelden kwamen ook bij de politie terecht. Hierop was te zien dat een jongen werd mishandeld door twee jongens in de omgeving van de Rooseveltlaan. Na onderzoek kon de politie achterhalen wie het slachtoffer op de beelden was en werd een aangifte opgenomen. Na verder onderzoek kon de politie beide verdachten aanhouden. In de periode na deze mishandeling werden meerdere berichten op social media gedeeld over andere vechtpartijen die plaats zouden gaan vinden, wat vorige week resulteerde in de samenscholing van een groot aantal scholieren op verschillende locaties in Terneuzen.