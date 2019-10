Man aangehouden op verdenking van zware mishandeling en bedreiging

De verdachte zou het café rond sluitingstijd niet hebben willen verlaten en zijn rekening nog niet hebben betaald, waarop een 25-jarige horecamedewerkster de hulp in riep van een 47-jarige kennis. De verdachte zou agressief hebben gereageerd op de komst van de 47-jarige man en zou hem en de horecamedewerkster vervolgens met de dood hebben bedreigd. Toen hij merkte dat hij het café niet uit kon, zou hij met een scherp voorwerp (mogelijk een stuk gereedschap) stekende bewegingen richting zijn slachtoffers hebben gemaakt. De 47-jarige man raakte hierbij gewond. De verdachte wist het café te verlaten en wilde in een auto stappen. Op dat moment arriveerde de politie, waarop de verdachte er te voet vandoor ging. Omdat hij de auto en enkele persoonlijke spullen achterliet, kon de politie achterhalen om wie het ging. De verdachte is aangehouden en voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.