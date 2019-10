Politie onderzoekt mogelijk steekincident

Vlissingen - De politie doet onderzoek naar een mogelijk steekincident dat zich in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 oktober 2019 rond 03.40 uur heeft afgespeeld in het centrum van Vlissingen. Daarbij raakten twee mannen gewond. Ze hebben zich korte tijd later bij een huisartsenpost gemeld. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De mannen weigeren vooralsnog mee te werken aan het onderzoek.