Ruzie tussen moeder en zoon

Ondanks het feit dat de gepleegde strafbare feiten minimaal waren is toch besloten de verdachte voor de nacht in te sluiten aan het bureau zodat de rust kon wederkeren. In de loop van zaterdag wordt bekeken door hulpverlenende instanties of er een oplossing is voor dit moment. Maar omdat de situatie dan geen crisis meer is bestaat de kans dat de verdachte weer in vrijheid gesteld wordt en naar huis mag. De behandelende agent: “De kans is dus groot dat we daar de komend tijd weer vaak heen gestuurd worden. Ik hoop maar dat dat goed gaat.”

