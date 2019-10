Vrouwelijke winkeldief aangehouden na bedreiging

De vrouw, een 30-jarige Litouwse, rende kort na het middaguur met een volle tas spullen de winkel aan de Rucphensebaan uit. Enkele personeelsleden zetten daarop de achtervolging in. Toen de winkeldievegge zich na een korte achtervolging probeerde te verstoppen in de bosjes, lukte het de personeelsleden de spullen van de vrouw af te nemen Toen ze haar vertelden dat ze de politie hadden gebeld, pakte de winkeldievegge volgens de winkelmedewerkers een mes en dreigde hiermee. Daarna liep ze weg in de richting van de Bredaseweg, waar ze even later door agenten is aangehouden. Het mes is niet aangetroffen. De vrouw is meegenomen naar het bureau en in de cel gezet. Ze wordt maandag voorgeleid.