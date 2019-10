Welke vrouw riep om hulp?

Tot nu toe heeft de vrouw zich niet bij ons gemeld. Omdat we bezig zijn met een onderzoek naar eerdere aanrandingen, willen we heel graag weten wat hier precies is gebeurd. Ben je degene die hulp nodig had, heb je gezien wat er gebeurd is, of weet je misschien om wie het gaat? Bel ons dan via 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Je kunt ook via de Facebookpagina van Politie Enschede een privébericht sturen.

2019415974 SK