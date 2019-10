Politie beëindigt kraakactie Utrecht

Kort na zes uur kreeg de politie meldingen van de kraakactie in de Burgemeester Reigerstraat. Agenten van de uniformdienst gingen polshoogte nemen. Toen zij in de straat aankwamen, zagen ze dat er inderdaad een gebouw werd gekraakt. De agenten werden vervolgens bekogeld met ballonnen waar steentjes en stinkende vloeistoffen inzaten.



Nadat de officier van justitie had besloten tot ontruiming van het kraakpand, is de kraakactie beëindigd. Daarbij is de mobiele eenheid ingezet. In totaal zijn 21 verdachten aangehouden, zowel in het gekraakte gebouw als op straat. Alle verdachten zijn in verzekering gesteld. Zij zitten nog vast en ze worden verhoord door de recherche. De officier van justitie beslist over hun vervolging.