Politie onderzoekt plofkraak Lelystad

Bij de meldkamer van de politie kwam het bericht binnen dat er rond tien over vier in de nacht harde knallen klonken in de Weversstraat in Lelystad. Even later kwamen er ook meldingen binnen van getuigen die verdachte personen zagen lopen in de Weversstraat. Gewaarschuwde agenten zagen even later dat er zojuist een plofkraak was gepleegd. Het opsporingsonderzoek is direct opgestart.



De gemeente Lelystad onderzoekt de constructieve veiligheid van het getroffen gebouw. Intussen is de politie op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de plofkraak. Mogelijk zijn er mensen die de daders hebben gezien voor, tijdens of na de plofkraak. Op dit moment is niet meer informatie bekend dan dat er twee daders in donkere kleding na de plofkraak op een scooter zijn gevlucht.



Wie heeft de daders voor de kraak of tijdens hun vlucht gezien? Wie heeft een verdachte scooter in de wijk zien staan? Wie heeft andere informatie die de politie kan helpen bij het ophelderen van dit misdrijf? Bel met het rechercheteam via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000.