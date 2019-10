Stel beroofd in Mijdrecht

Een man en een vrouw uit Mijdrecht kwamen tegen etenstijd thuis nadat zij boodschappen hadden gedaan. Toen ze hun auto hadden geparkeerd voor de woning aan de Roerdomp, kwamen er twee mannen op hen af met een pistool. Onder bedreiging moest het stel eigendommen afgeven. De buren, die op het tumult afkwamen, werden vervolgens ook met het pistool bedreigd. De daders gingen er daarna met hoge snelheid vandoor in een lichtgekleurd bestelbusje. Mogelijk zat achter het stuur van de bestelauto een derde dader.



Getuigenoproep

De politie is vanwege deze beroving op zoek naar twee tot drie mannen. Wij zoeken getuigen die rond het tijdstip van deze beroving de verdachte mannen hebben gezien. De recherche houdt er ook rekening mee dat de daders het bestelbusje op hun vlucht kunnen hebben achtergelaten. Daarom zoeken we ook eventuele getuigen die hebben gezien dat twee of drie mannen een bestelauto ergens achterlieten. Misschien zijn ze daarna weggereden in een andere auto. Het betrokken bestelbusje zou qua type lijken op een Volkswagen Caddy.



Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844. Mensen die liever anoniem willen reageren, kunnen dit doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.