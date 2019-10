Bitcoins afgepakt door het FIT

Het FIT is een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Ministerie, FIOD, Belastingdienst, Gemeenten in de regio Noord-Holland en de Politie eenheid Noord-Holland. Het doel is om tijdens de onderzoeken zoveel mogelijk geld en kostbaarheden af te pakken van criminelen. Misdaad mag uiteindelijk niet lonen. <



Een voorlopig hoogtepunt van het door het FIT ingestelde onderzoek vormde de zoeking in drie verschillende panden in de gemeente Heerhugowaard en Alkmaar op donderdag 19 september. Hierbij werden Bitcoins t.w.v. € 261.000,-, een Rolex horloge (taxatiewaarde € 7000,-), drie vermoedelijk verboden wapens en een dertigtal XTC pillen in beslag genomen.

Tijdens de zoekingen werden geen verdachten aangehouden. Het onderzoek naar de criminele gedragingen en de verdachten wordt voortgezet.