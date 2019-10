Getuigenoproep steekincident IJplein

De man wordt overgebracht naar een ziekenhuis. De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van het steekincident rond 19 uur op het IJplein. Ook mensen die andere informatie hebben, iets opvallends of verdachts hebben waargenomen of beelden van een bewakingscamera of dashcam hebben worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier, waar direct beeldmateriaal kan worden geüpload.