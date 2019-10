Vermoedelijke opdrachtgever vernieling auto handhaver aangehouden

De beelden, waarop te zien was hoe een persoon de auto vernielde, werden getoond in het opsporingsprogramma Bureau 020 van de regionale omroep AT5. Het tonen van deze beelden heeft onder andere geleid naar de aanhouding van een verdachte op maandag 23 september. De recherche had echter het idee dat deze verdachte handelde in opdracht van een ander. Een week na de eerste aanhouding is deze vermoedelijke opdrachtgever aangehouden, een 30-jarige man.

De eigenaar van de vernielde auto is een handhaver bij gemeente Amsterdam. Deze handhaver is eerder bedreigd. Sinds half juni 2019 zijn verschillende taxihandhavers van de gemeente Amsterdam het slachtoffer geworden van zowel fysieke als schriftelijke bedreigingen. Of deze vernieling daar iets mee te maken heeft, staat niet vast. Echter, dit is wel een scenario waar de recherche rekening mee houdt en onderzoek naar doet. Weet u meer over deze vernieling en/of de bedreigingen aan het adres van de taxihandhavers? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.