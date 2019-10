Verdachte aangehouden na overlijden vrouw in woning

Na een melding over zijn verblijfplaats hield de politie de verdachte dinsdagavond 1 oktober aan in Den Haag.

Weet u meer?

Het onderzoek is nog in volle gang. Mensen die informatie denken te hebben die van belang kan zijn voor het onderzoek worden verzocht contact op te nemen met de recherche via het nummer 0900-8844. Wilt u uw informatie liever anoniem delen? Belt u dan Meld Misdaad Anoniem, via het nummer 0800-7000.