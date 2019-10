Buschauffeur is mishandeld door scooterrijder, verdachte snel aangehouden

De buschauffeur vertrok vanaf het centraal station in Tilburg. Rond 07.35 uur reed een scooter voor de bus op de Tilburgseweg. De buschauffeur haalde de scooter in. Vervolgens is de scooterbestuurder bij de bushalte op de Doelenstraat de bus ingestapt en heeft de chauffeur een aantal vuistslagen op het hoofd gegeven. Door de klappen is het slachtoffer in de bus gevallen. De scooterrijder gaf de man nog een aantal trappen. Een aantal jongeren wisten de scooterrijder uit de bus te krijgen. Hij is er vandoor gegaan.