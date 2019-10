Hulpbehoevende oudere vrouw slachtoffer van behulpzame buur

Ouderen zijn vaak deels of volledig afhankelijk van anderen en daardoor kwetsbaar voor allerlei vormen van misbruik, zoals bijvoorbeeld financiële uitbuiting. Naar schatting 30.000 ouderen (65+) zijn jaarlijks het slachtoffer van financiële uitbuiting. Aangenomen wordt dat het feitelijke aantal hoger ligt. Voorbeelden zijn het wegnemen van geld, sieraden en goederen, maar ook extra pinnen met de bankpas van de oudere. In 85% van gevallen is de pleger een familielid. In een heel enkel geval makn ook mantelzorgers, andere professionals en vrijwilligers zich hier schuldig aan. Ouderen doen vaak geen aangifte omdat ze zich schamen of omdat ze niet weten hoe ze dat aan moeten pakken.

Om te voorkomen dat er grote bedragen van iemands bank- of girorekening gehaald kunnen worden, is het verstandig om geld dat niet direct nodig is, van de lopende rekening over te boeken naar een spaarrekening. Zorg er daarnaast via uw bank voor dat u niet onnodig (veel) ‘rood’ kunt staan op uw lopende rekening. Zo voorkomt u ook dat anderen grote bedragen van uw rekening kunnen halen. Meer tips vindt u in de folder Tips Senioren en Veiligheid.Wilt u als ouderen, familie van ouderen of geinteresserde meer weten over ouderenzorg kijk dan op Zorg voor elkaar Breda (zorgvoorelkaarbreda.nl)