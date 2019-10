Inbreekster snel aangehouden

De inbraak werd rond middernacht ontdekt. Uit de woning werden onder andere schoenen, kleding en tassen gestolen. Na bestudering van bewakingsbeelden bleek dat de inbraak vermoedelijk was gepleegd door een vrouw (28) uit Vlissingen. Ze werd rond 2.00 uur in haar woning aangehouden en voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Ze zit nog vast. Ook vond de politie in de woning van de vrouw enkele gestolen spullen. Deze werden meegenomen. De politie vermoedt dat deze inbraak is gepleegd in de relationele sfeer.