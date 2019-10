Aanhoudingen en doorzoekingen naar handel in drugs

In Venlo, Maasbree, Baarlo, Reuver en het Brabantse Liessel zijn politiemedewerkers dinsdagochtend vroeg gestart met doorzoekingen bij enkele bedrijfspanden en woningen. Daarbij zijn drie verdachten van 45 en 39 jaar, 34 oud uit Venlo en Maasbree aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen. Deze zoekingen en aanhoudingen maken onderdeel uit van een actiedag in een langlopend onderzoek naar de handel in verdovende middelen.

De panden werden doorzocht met het oog op informatie en bewijslast voor het onderzoek. Daarbij zijn een hoeveelheid verdovende middelen, een aanzienlijke hoeveelheid cash geld, meerdere wapens en andere goederen in het belang van het onderzoek in beslag genomen. De drie aangehouden verdachten zitten in beperkingen.