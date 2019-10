Hennepkwekerij aangetroffen in kelder

Kerkrade - In een kelder in een woning aan de Kaalheidersteenweg trof de politie woensdagochtend 7500 hennepstekken en kweekapparatuur aan. Alle apparatuur is in beslag genomen en de aangetroffen hennep wordt vernietigd. Een bewoner van het pand is aangehouden.