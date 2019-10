Drie aanhoudingen bij routinecontrole

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 02.00 uur in de wijk Overschie een auto rijden met drie inzittenden. De auto verkeerde kennelijk in zeer slechte staat. Ze besloten te keren om de auto aan een controle te onderwerpen. Nadat ze waren gekeerd zagen de agenten dat de auto al stil stond en dat de bestuurder niet meer aanwezig was. Twee andere inzittenden zaten wel nog in de auto. Zij wilden niet vertellen waar de bestuurder was gebeleven. Eén van hen, een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, had nog een gevangenisstraf van 19 dagen open staan. Hij werd aangehouden. Een 30-jarige inwoner van Lleystad,werd aangehouden omdat hij in het bezit was van inbrekerswerktuigen. De werktuigen zijn in beslag genomen.