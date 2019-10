Servers botnet offline

Met het offline halen van deze servers bij de bulletproof hoster is een slag toegebracht aan een infrastructuur die wereldwijd aanvallen uitvoerde. Hiermee is de aansturing van het bestaande Mirai-botnet onmogelijk gemaakt en infecties van nieuwe apparaten door dit botnet voorkomen. Over de betreffende bulletproof hoster werden ruim drieduizend meldingen gedaan van malwareverspreiding in een periode van een jaar. Ook kwam in het onderzoek naar voren dat dit botnet zeer agressief andere apparaten probeerde te infecteren, tot ruim een miljoen pogingen per maand op een apparaat. Welke DDoS-aanvallen kunnen worden toegeschreven aan dit botnet maakt deel uit van het verdere onderzoek.